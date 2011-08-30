В Грозном число погибших и раненых при взрыве увеличивается

В Грозном, результате взрыва совершенного во вторник смертником при попытке задержания в Ленинском районе, погибли четверо полицейских, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

По его словам, вечером во вторник сотрудники полиции, увидев подозрительного мужчину, попытались его остановить для проверки документов, в этот момент он совершил самоподрыв.

По предварительным данным, также ранения получили пять человек, среди которых трое полицейских. Место происшествия оцеплено, работает оперативно-следственная бригада. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, в Грозном за вечер, 30 августа, прогремело два взрыва.

Первый взрыв был слышен в Ленинском районе Грозного, где при попытке задержания сотрудниками правоохранительных органов подорвался террорист-смертник.

Второй взрыв на улице Богдана Хмельницкого произошел в тот момент, когда на месте предыдущего происшествия собрались сотрудники правоохранительных органов и прохожие. Представитель МВД Чечни сообщил ранее, что двое сотрудников патрульно-постовой службы погибли во вторник в Грозном при попытке задержания мужчины на улице Богдана Хмельницкого. Взрыв произошел в районе кафе «Седа»