США расширили санкции против сирийских чиновников

{1-} Власти США расширили список сирийских чиновников, на которых распространяются американские экономические санкции, сообщает lenta.ru.

Новые санкции коснулись главы сирийского МИДа Валида Муаллема, советника президента Башара Асада Бутайны Шаабана и сирийского посла в Ливане Али Абдула Карима Али. Их активы в американских банках должны быть заморожены. Кроме того, американским гражданам запрещено поддерживать с этими лицами деловые отношения. В министерстве финансов США считают, что подобные меры помогут усилить давление на режим Башара Асада, на которого западные страны возлагают ответственность за насилие против мирных демонстрантов в Сирии.

В мае Вашингтон ввел санкции против самого президента Асада и ряда высокопоставленных сирийских чиновников. 10 августа под действие американских санкций попали крупнейший банк Сирии Commercial Bank of Syria и телекоммуникационная компания Syriatel.

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. Фото ©AFP