В Украине будут сажать туберкулезников, которые не хотят лечиться

Все иностранцы для получения вида на жительство в Украине должны предоставить ряд документов, среди которых в обязательном порядке - медицинская справка о том, что они не больны туберкулезом. Член правления Немецкого экономического клуба в Украине Вольфрам Ребок недоумевает: «Почему я должен предоставлять такую справку? Это смешно. У нас в Германии давно забыли, что такое туберкулез».

В Германии, может, и забыли, а вот в Украине, в 21 веке, туберкулез вдруг стал настолько актуальной темой, что борьбе с ним даже «посвятили» закон. Как утверждает один из авторов документа, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам охраны здоровья, народный депутат от Партии регионов Татьяна Бахтеева, сегодня Украина является второй в Европе по количеству больных туберкулезом и первой по количеству больных химиорезистентной формой этого заболевания. Согласно статистическим данным, в Украине на диспансерном учете стоит 70 725 человек с активным туберкулезом.

Всегда считалось, что туберкулез – это «болезнь бедных». Неудовлетворительные жилищные условия, низкокалорийное питание – факторы, отнюдь не способствующие повышению иммунитета, а отсутствие денег на лекарства и медобслуживание не позволяет своевременно обращаться к врачу. Еще более подвержен инфицированию туберкулезом контингент, ведущий асоциальный образ жизни, и личности, вернувшиеся из заключения. Но когда заболеваемость приобретает масштаб эпидемии, недуг поражает людей, не справляясь об их статусе и величине банковского счета. «Недавно был случай, когда туберкулезом заболела молодая, ведущая здоровый образ жизни девушка, мама которой работает врачом-пульмонологом, - рассказывает участковый терапевт поликлиники №3 Святошинского района Киева Наталья Герасимчук. – Другой больной – парень двадцати трех лет, спортсмен, обратился с жалобами на кашель. При обследовании оказалось, что он болен туберкулезом».

Татьяна Бахтеева, в попытках найти корень зла, отправляет нас в 90-е годы: «Эта проблема встала остро еще в 1996 году, когда было объявлено, что Украина находится в состоянии эпидемии». Критерием эпидемии является уровень заболеваемости населения более 50 случаев на 100 тысяч человек. Пик заболеваемости, когда на 100 тысяч было 82 больных, а уровень смертности 22,5 случая, пришелся, по данным Министерства здравоохранения, на 2005 год. То есть девять лет подряд после обнаружения проблемы она не решалась, а только усугублялась. Понятно, что разруха 90-х не могла не сказаться на здоровье нации, но статистические данные говорят о том, что до процесса выздоровления, в прямом и переносном смысле, еще очень далеко.

Закон суров

Главное в лечении – вовремя выявить болезнь. Сейчас обследование на туберкулез проходит тот, кто самостоятельно обратился к врачу, либо тот, кому это необходимо для устройства на работу. Главным методом определения болезни по-прежнему остается флюорография, проходить которую без вреда здоровью можно не чаще одного раза в год. Лабораторные исследования, безвредные для пациента, у нас назначают только после того, как туберкулез выявлен на снимке. Но палочка Коха не будет «согласовывать» свои действия с планом обследования, человек может заразиться через два-три месяца после флюорографии. Новый закон, со слов Татьяны Бахтеевой, не предусматривает расширения диагностических методов при первичном обращении.

Нет, правда, и нормы о «поголовном» флюорографическом обследовании. Это, безусловно, демократично, только выходит, что картина заболеваемости по-прежнему останется приблизительной, а невыявленные носители инфекции будут продолжать «запускать» болезнь и представлять опасность для окружающих.

С выявленными больными все проще: закон предусматривает их лечение за государственный счет в специализированных стационарах. На все противотуберкулезные мероприятия, включая санаторно-курортное лечение, по оценкам Татьяны Бахтеевой, Минздраву потребуется 2 млрд. грн. Татьяна Дмитриевна уверена, что в бюджет следующего года эта сумма будет заложена. По крайней мере, если не вся, то хотя бы средства на годичную потребность в противотуберкулезных препаратах, как это предусмотрено в законе.

Практикующие врачи сомневаются в том, что те препараты, которыми пациенты будут обеспечиваться бесплатно, существенно помогут в борьбе с эпидемией. За государственный счет закупаются недорогостоящие препараты, чаще предназначенные для лечения классической формы туберкулеза, дающие, к тому же, множество побочных эффектов. Лечение распространяющейся сейчас мультирезистентной формы заболевания, когда микобактерии больного устойчивы ко многим противотуберкулезным препаратам, стоит дорого и длится 18-24 месяца, а не 6 - как при классической. Хочется верить, что государство осилит эту финансовую нагрузку, ведь пока что больным приходилось самостоятельно изыскивать средства на лечение.

Еще одной нормой нового закона предусмотрена обязательная изоляция больных с активной формой туберкулеза. «Ранее не было нормы о принудительном лечении. Сейчас можно лечиться или в специализированных лечебных учреждениях, или дома, но при наличии соответствующих условий – отдельной комнаты, изолированной от остальных членов семьи», - разъясняет Татьяна Дмитриевна. Таким образом, тех, кто будет противиться, изолируют принудительно, а самых злостных противников лечения – посадят.

Казалось бы, противиться бесплатному лечению – означает действовать во вред себе. Но есть и такие. «Как правило, от лечения уклоняются асоциальные элементы – преступники, проститутки, алкоголики. На все время приема противотуберкулезных препаратов необходимо полностью исключить спиртное. Для многих наших пациентов это невыполнимая задача, вот они и сбегают от нас. Одни - чтобы напиться, - рассказывает врач-фтизиатр Киевского тубдиспансера. – Другие, имеющие криминальное прошлое, могут сорваться в бега, если на них выходят правоохранительные органы или бывшие друзья». Покинуть тубдиспансер не представляет труда, и не имеет значения, добровольно там находится больной или принудительно. «Если надо, там будет охрана», - рассуждает госпожа Бахтеева. Логично предположить, что охранниками туда возьмут не складских сторожей, для этого понадобится квалифицированный персонал. Но пока что туберкулезных диспансеров с таким уровнем изоляции нет. И появятся ли – неизвестно.

Скорее всего, к злостным нарушителям нового противотуберкулезного закона будет применяться другая норма – лишение свободы сроком до трех лет. Правда, выйдут ли они из заключения живыми и здоровыми – большой вопрос. Пока что наблюдается обратная картина: даже те, кто попал туда здоровым, часто выходят на свободу с туберкулезом. Так что мера для изоляции больного от общества вроде как действенная, а для лечения – очень сомнительная. Тем более, как говорит председатель Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям Татьяна Александрина, даже в специализированных медучреждениях есть проблема внутрибольничного инфицирования: «Если раньше создавались противотуберкулезные учреждения, и размежевание потоков пациентов зависело лишь от того, выделяет ли больной микобактерии туберкулеза, или нет, то сегодня этого недостаточно. Если, например, поместить пациента, у которого микобактерии не устойчивы к противотуберкулезным препаратам, и разместить рядом больного мультирезистентной формой, то первый может заразиться от второго, и тогда его лечение сразу становится еще более сложным». Вряд ли в тюремных больницах более щепетильны в вопросах «размежевания потоков пациентов», чем в тубдиспансерах Минздрава.

Когда закон голосовался в Верховной Раде, многие депутаты отказались от внесения в него поправок. «Закон крайне необходим, нельзя тянуть с его принятием», - объяснил тогда депутат от НУ-НС Юрий Кармазин то, что он, против обыкновения, не настаивает на своих поправках. Если Президент его подпишет, то некоторые нормы документа вступят в силу уже с августа этого года, а в целом он начнет действовать с 1 января 2013 года.

Понятно, что если проблема сильно обострилась, для решения ее хороши все методы – хоть волевой, хоть законодательный. Но вряд ли палочку Коха можно испугать каким-либо законом. А вот больные, по крайней мере, те, которые осознают риски своего заболевания, придут в больницу, если будут уверены в том, что получат там бесплатную помощь и медикаменты, обещанные законом о борьбе с туберкулезом. Распорядителям средств, предназначенных для противотуберкулезной программы, лучше сразу определиться, что приоритетнее - эффективное лечение и диагностика или репрессивные меры.

фото: med-apte4ka.ru