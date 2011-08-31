Янукович не захотел общаться с польскими журналистами

{1-} В польском Гданьске Президент Украины Виктор Янукович после возложения цветов к памятнику героям Вестерплатте, которые погибли во время Второй мировой войны, не захотел общаться с представителями СМИ, которые освещали визит.

Как передает Polskie radio, сразу же после возложения цветов Янукович отправился на встречу со своим польским коллегой Брониславом Коморовским, который находится в отпуске на польском балтийском побережье.

Напомним, что во время встречи главы государств обсудили вопросы европейской интеграции, в частности, подготовки Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с Европейским Союзом. Обсуждался ли вопрос ареста экс-премьера Юлии Тимошенко, неизвестно.