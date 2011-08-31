Томенко попросил милицию не пугать консьержей

{1-} Заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко заявляет, что во время его отсутствия в связи с командировкой, к его дому приходила милиция. Об этом он заявил в эфире 5 канала.

При этом, по словам Томенко, он спокойно относится к данному факту. «У меня одна просьба к милиции - только не пугать консьержей, жителей моего дома на Оболони… Потому что все уже подумали, что я, может, причастен к какому-нибудь убийству», - подчеркнул парламентарий.

«Если к заместителю главы Верховной Рады приходят и проверяют, обманывают консьержи, или не обманывают, я представляю, что происходит на уровне села, города», - отметил Томенко.

По словам замглавы Верховной Рады, когда начнется очередная сессия парламента, он проведет соответствующую беседу с милиций. «Но хочу предупредить милицию: перед этим она придет в Верховную Раду», - предупредил Томенко.