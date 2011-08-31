Обама поздравил мусульман с праздником

{1-} Президент США Барак Обама отметил праздник окончания мусульманского месяца поста рамадан, в очередной раз заявив о своей поддержке освободительных движений в арабском мире, направленных против репрессивных режимов, сообщает Би-би-си.

«В этом году многие соблюдали пост, проявляя отвагу и стойкость в своих попытках добиться обеспечения своих основных нужд и фундаментальных свобод», - говорится в заявлении президента выпущенного в ходе его однодневной поездки в Миннеаполис.

«Соединенные Штаты будут оставаться на их стороне, отставивая достоинство и права всех людей, будь это голодное дитя Африканского рога или молодой человек, требующий свободы на Ближнем Востоке или в Северной Африке», - заверил Барак Обама.

Поздравительная телеграмма Барака и Мишель Обамы адресуется мусульманам США и всего мира в связи с праздником Ураза-Байрам, который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.

Поздравление завершается фразой «Эйд Мубарак» - особым мусульманским приветствием, которым последователи ислама обмениваются в ходе трехдневных торжеств.