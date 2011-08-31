Ливийцы против ввода в страну «голубых касок»

Переходное правительство Ливии не видит необходимости в введении в страну каких-либо международных миротворческих сил или наблюдателей, заявил журналистам во вторник спецпосланник по Ливии Ян Мартин после закрытого заседания Совбеза ООН, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Мы не думаем, что переходное правительство Ливии попросит направить в страну военных наблюдателей. Ясно, что ливийцы хотят избежать любого международного военного присутствия в стране, в том числе сил ООН», - сказал Мартин.

Тем не менее, по словам спецпосланника, ООН ожидает, что Переходный национальный совет (ПНС) попросит оказать помощь в создании полицейских сил. «Они очень заинтересованы в помощи по формированию полицейских сил, чтобы держать под контролем ситуацию в области общественной безопасности», - отметил Мартин.

Ранее во вторник глава ПНС Мустафа Абдель Джалиль заявил, что необходимости в размещении миротворческих сил в Ливии нет. «На встрече с представителями НАТО (в Катаре – Ред.) мы договорились о том, что для обеспечения безопасности нам не нужны какие-либо войска, будь то международные, из мусульманских стран или какие-либо другие», - подчеркнул глава ПНС.

Как сообщал Главред ранее, дочь полковника Муаммара Каддафи Айиша родила дочку на следующий день после того, как ей и другим членам семьи полковника разрешили бежать через границу в Алжир.