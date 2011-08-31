Теракт в Грозном совершили три смертника

Три смертника, по уточненным данным, подорвались в Грозном, сообщает РИА Новости

«Один совершил самоподрыв при попытке задержания нарядом полиции. Еще двое подорвались в момент, когда на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и собрались прохожие», - сказал собеседник агентства из МВД республики.

Ранее Главред сообщал только о двух террористах. В результате взрывов, которые произошли во вторник в столице Чеченской республики, погибли, по последним данным, восемь человек, ранены – 16. Среди погибших - один сотрудник МЧС и семь полицейских.