Томенко назвал Кивалова и Колесниченко русскими националистами

Зампредседателя Верховной Рады Николай Томенко считает, что законопроект регионалов Кивалова и Колесниченко «О принципах государственной языковой политики», предусматривающий использование региональных языков наравне с государственным, написан согласно так называемой Доктрине русского национализма, о которой, как правило, в Москве вспоминают в канун выборов. Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«В действительности – это русские националисты в украинской власти, которых русских националистов русской власти реализуют тот документ, который написан в России», - отметил вице-спикер.

«Если власть поддержит этот законопроект и большинство проголосует его хотя бы в первом чтении, тогда украинская власть реализует российский проект, не просто российский государственный проект, а националистический проект и хочет развалить эту страну. Потому что данный закон – это первый шаг к развалу Украины. Это же не проблема – «мова» или не «мова», можно представить себе последствия этого, когда государственные стандарты жизни в половине страна одни, а в половине другие», – заявил Томенко.

«Если языком образования и государственной службы на половине территории Украины будет русский – это конец Украинского государства», – добавил он.

Как сообщал Главред ранее, народные депутаты Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко предложили парламенту принять закон «О принципах государственной языковой политики». В случае его принятия русский станет региональным языком в 13-ти регионах Украины из 27-ми.