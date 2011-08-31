Спикер ВР Крыма Константинов может стать новым премьером автономии

{1-} Председатель Верховного Совета Крыма Владимир Константинов может быть назначен новым премьер-министром АРК. Об этом сообщили источники «Комментариев» в Администрации Президента Украины.

По словам источника, Владимир Константинов был вызван для разговора в Киев, после чего он, скорее всего, будет назначен новым главой крымского правительства вместо умершего Василия Джарты.

В тоже время новым спикером крымского парламента уже в сентябре может быть избран «регионал» Григорий Иоффе.

Как сообщает Лига, Владимир Андреевич Константинов родился 19.10.1956 в селе Владимировка Слободзейского района Молдавской ССР. В 1979 году окончил Симферопольский филиал Севастопольского приборостроительного института по специальности «промышленное и гражданское строительство». Почетный профессор Крымского института природоохранного и курортного строительства.

1973-1974 гг. - помощник машиниста камнерезной машины Альминского комбината строительных материалов треста «Крымстройдеталь» (Симферополь).

С августа по октябрь 1979 года - мастер Крымского ремонтно-строительного управления (Симферополь).

1981-1982 гг. (после службы в армии) - мастер, 1982-1986 гг. - прораб, 1986-1989 гг. - главный инженер, 1989-1991 гг. - начальник Крымского специализированного ремонтно-строительного управления треста «Укрремстройматериалы».

1991-1993 гг. - генеральный директор арендной фирмы «Консоль».

1993-1998 гг. - генеральный директор, 1998-2001 гг. - президент-председатель, с сентября по ноябрь 2001-го - председатель правления ООО "Фирма "Консоль ЛТД".

С декабря 2001 по август 2004 гг. - председатель, 2004-2010 гг. - президент корпорации «Укрросбуд».

Депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым созыва 1998-2002 гг. С 2006 года - депутат ВР АР Крым V созыва от избирательного блока "Партия регионов; Партия «Русский блок» - Блок «За Януковича!».