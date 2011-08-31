Лукашенко предложил использовать силы ОДКБ для подавления революций

{1-}

Государства–члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую, входят Россия, Беларусь, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан и Армения, договариваются использовать войска ОДКБ для подавления революций внутри этих стран.

Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с генсеком ОДКБ Николаем Бордюжей. «Речь идет не только о применении коллективных сил оперативного реагирования на случай вмешательства других государстве извне, но также в случае вмешательства других государств внутри стран ОДКБ», – цитирует Лукашенко ИТАР-ТАСС. «Конечно, фронтом, войной никто на нас не пойдет, а вот конституционный переворот совершить руки у многих чешутся», – сказал глава Беларуси. По его словам, «мы должны защищать целостность и независимость стран ОДКБ».

Александр Лукашенко отметил, что на встрече в Сочи с президентом России Дмитрием Медведевым обсуждались вопросы, затронутые в ходе саммита ОДКБ в Астане, в частности, вопрос довооружения коллективных сил оперативного реагирования, а также вопрос членства в ОДКБ, в связи с позицией Узбекистана. «Мы договорились с Россией, что будем действовать консолидировано, в едином ключе, чтобы сохранить организацию», – сказал Александр Лукашенко. По его словам, «если кто-то не хочет выполнять уставные функции организации, пусть покинет ее и не мешает другим».

Фото ИТАР-ТАСС