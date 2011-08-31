Киреев читает уже 20-й том дела Тимошенко

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Печерский районный суд Киева продолжает исследовать материалы уголовного дела экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, сообщает УНИАН.

Судья Родион Киреев объявляет материалы, оформленные в 20-й том дела по результатам судебных заседаний.

Материалы уголовного дела против Тимошенко, переданного в суд в июне 2011 года, содержатся в 14 томах.

По результатам судебных заседаний по рассмотрению дела Тимошенко было оформлено еще 4 тома.

Как сообщал Главред ранее, за просьбу к судье читать материалы дела громче, Родион Киреев удалил из зала заседания депутата Ривненского горсовета Ольгу Покальчук до завершения судебного процесса над экс-премьером. А еще Киреев удалил из зала заседаний народного депутата Льва Бирюка («БЮТ-Батькивщина») после того, как тот попросил судью громче читать материалы дела. «Вы нас не уважаете и относитесь, как к баранам. Ничего же не слышно», - выкрикнул Бирюк с места, за что и был удален из заседания.

фото: tymoshenko.ua