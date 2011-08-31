В деле Тимошенко вдруг появился еще один том

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В материалах дела Юлии Тимошенко появился 22-й том, о чем заявил судья Родион Киреев на заседании Печерского райсуда Киева в среду, 31 августа, сообщает «Украинская правда».

В свою очередь, защита попросила «хотя бы полчаса, чтоб ознакомиться с материалами».

«Я ознакомлен с 19, 20, 21-м томом. Мне в канцелярии заявили, что это все. По состоянию на 17.44 в канцелярии сказали, что 22 тома нет», - сказал адвокат Александр Плахотнюк.

В ответ Киреев спросил, ходатайство ли это. Получив утвердительный ответ, председательствующий судья сказал, что ходатайства будут рассмотрены в порядке, предусмотренном законом.

Как сообщал Главред ранее, судья Киреев начал читать 20-й том дела Тимошенко.