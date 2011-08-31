Приговор Тимошенко могут объявить уже на следующей неделе

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Cудья Печерского районного суда Киева Родион Киреев может объявить приговор по делу против прежней премьер-министра Украины Юлии Тимошенко уже на будущей неделе, сообщил радио «Свобода» адвокат подсудимой Юрий Сухов.

Однако, заявил Сухов, защита имеет такое количество ходатайств перед судом, что их рассмотрение и удовлетворение может растянуть процесс еще на несколько месяцев.

Судья пытается как можно быстрее формально выполнить все процедурные действия, считает адвокат. По его словам, если судья и в дальнейшем будет пренебрегать правами стороны защиты, то процесс может быть завершен уже за несколько дней.

«Если Киреев будет выполнять действующее законодательство и удовлетворит все наши ходатайства, законные ходатайства, которые мы подадим – это будет еще несколько месяцев. Потому что там должны еще допросить свидетелей, около 25-ти человек», - заявил адвокат екс-премьера.

«Мы должны еще изъять доказательства, которые нужны защите. По законодательству защита не может нормально вытребовать доказательства, потому мы просим сделать это суд. Он должен провести повторную экспертизу, мы будем на этом настаивать. Есть альтернативная экспертиза, которая полностью опровергает материалы дела. Если он не будет удовлетворять наши ходатайства, то, я думаю, что на будущей неделе он закончит этот процесс», – заявил Сухов.