Обнародованы подробности терактов в Грозном, число жертв возросло (ВИДЕО,ФОТО)

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Число жертв взрывов, прогремевших накануне в Грозном, увеличилось до девяти. Министр здравоохранения Чечни Муса Ахмадов сообщил, что утром в среду от полученных ранений скончался еще один полицейский. МЧС РФ предложило направить в Грозный спецрейс для транспортировки пострадавших в Москву. Однако состояние тяжелораненых пока не позволяет их транспортировать.

Глава Чечни Рамзан Кадыров особо подчеркнул, что преступление совершено в день мусульманского праздника – Ураз-байрама. «Вы посмотрите, в самый святой день эти бандиты принесли горе в десятки и сотни семей. Погибли лучшие сотрудники полиции, которые попытались их остановить и не позволили им проникнуть в более многолюдное место», – сказал глава Чечни. Он поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

В то же время он заявил о жестких мерах властей для искоренения терроризма. «Стоит нам только завести разговоры о мягкости, о снисходительности в отношении участников НВФ, они, наоборот, начинают проливать кровь невинных граждан. Я еще раз твердо убедился в том, что только жесткие и бескомпромиссные меры могут искоренить это зло», – отметил глава республики. Уголовное дело по факту взрывов возбуждено по пяти статьям УК РФ – посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийство, покушение на убийство, незаконный оборот и изготовление оружия, сообщает РИА Новости.

Напомним, среди убитых – семь сотрудников правоохранительных органов, из 23 раненых – 18 полицейских, в том числе следователь следственного управления СК России по Чечне, который, возвращаясь с работы, оказался на месте происшествия в момент взрыва и попытался помочь пострадавшим.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следственного управления СК России по Чеченской республике. Для расследования серии взрывов в Грозный выехали сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России. Из-за широкого общественного резонанса и большого количества человеческих жертв руководство СК России решило передать расследование дела в производство Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Как ранее писал Главред, первый взрыв прогремел, когда сотрудники патрульно-постовой службы попытались задержать подозрительного мужчину для проверки документов. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и собрались прохожие. Затем произошли еще два взрыва.

В ходе следствия выяснилось, что один из боевиков, взорвавшихся в Ленинском районе Грозного, является родным братом террориста, совершившего два года назад самоподрыв перед театральным концертным залом в столице Чечни. Тогда погибли четыре милиционера и двое гражданских лиц, четыре человека пострадали, среди них трое милиционеров. В частности, погибли заместитель начальника МОБ МВД по Чечне полковник Исмаил Бисултанов, начальник МОБ Ленинского РОВД города Грозного подполковник Ризван Гайдабаев, начальник ИВС Ленинского райотдела милиции города Грозного майор Цугаев, а также управляющий координационной деятельностью МВД по Чечне подполковник Кузнецов. О том, что личность террориста, совершившего накануне теракт, была установлена, сообщил глава республики Рамзан Кадыров, отметив, что это оказалась «семейка террористов».

фото: vesti.ru