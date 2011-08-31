Составлен рейтинг самых дорогих квартир Киева

Портал Slando составил рейтинг самых дорогих квартир, которые сдаются в аренду в Киеве.

Первое место заняла 5-комнатная на Липках, недалеко от дома секретаря Киевсовета Галины Гереги. За месяц проживания в двухуровневой квартире на Шелковичной площадью 276 кв. м просят 96 тыс. грн (12 тыс. долларов), сообщает РБК-Украина.

Столько же придется выложить за соседство с семьей экс-министра МВД Юрия Луценко - 8-комнатную квартиру на Старонаводницкой площадью 400 кв. м с авторским ремонтом, эксклюзивной мебелью из Европы, тренажерным залом, зимним садом и спа-зоной.

А соседство с экс-заммэра Ирэной Кильчицкой в 6-комнатной квартире площадью 240 «квадратов» на Панаса Мирного обойдется в 95,6 тыс. грн. В рейтинге это жилье на третьем месте. Отсюда шикарный вид на Днепр и Лавру и есть дорогая бытовая техника.

Четвертое место заняла 4-комнатная квартира площадью 250 кв. м в доме-памятнике архитектуры на ул. Антоновича, где живет экс-заммэра Денис Басс. Ее можно арендовать за 64 тыс. грн в месяц ($8 тысяч).

Замыкает рейтинг 4-комнатная квартира на ул. Институтской, где якобы купила жилье дочь мэра Кристина Черновецкая. Жилье оценили в 63,2 тыс. грн.

Напомним, ранее сообщалось, что средняя цена продажи одно-трехкомнатных квартир на вторичном рынке в Киеве за период с 23 по 29 августа 2011 года стабилизировалась на 0,00% ($0) до $1 833 за кв. м.