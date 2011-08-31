Коморовский предложил Украине обменяться памятниками жертвам II Мировой

Президент Польши Бронислав Коморовский предлагает Президенту Украины Виктору Януковичу одновременно открыть памятник полякам, убитым членами УПА в Островках Волынской области и памятник украинцам, убитым поляками, в польском селе Сагрынь Люблинского воеводства.

Об этом сообщают Ukranews cо ссылкой на сайт Президента Польши.

По мнению Коморовского, в измерении отношений между украинскими и польскими народами и государствами это помогло бы зачеркнуть неприятное прошлое в контексте украино-польского конфликта времен Второй мировой войны.

«Островки отходят со временем неизбежно, и Сагрынь... Я хотел бы также, чтобы это имело символическое значение для переоценки и среди поляков, и среди украинцев дурного прошлого во имя лучшего будущего», – сказал Коморовский.

По его словам, вчера, 30 августа, в Островках состоялось символическое захоронение останков нескольких сотен поляков, тела которых долгое время не могли найти. Коморовский выразил надежду, что, согласно процедурам, при содействии Совета охраны памяти борьбы и мученичества и по согласованию с украинской стороной на этом месте будет построен памятник погибшим полякам.

В августе 1943 года члены УПА в Островках убили более 400 поляков. В мае 1944 года представители польского подполья в селе Сагрынь убили от 150 до 800 украинцев.

Напомним, в феврале Янукович Коморовский договорились не вспоминать исторические обиды при развитии двусторонних отношений между Украиной и Польшей.

Ранее между Украиной и Польшей была договоренность об одновременном открытии в 2009 году с участием Президентов двух стран мемориала в селе Сагрынь (Польша) и польского места памяти в Украине.

Как сообщали, в июле председатель Львовского облсовета, член ВО «Свобода» Олег Панькевич выступил за демонтаж памятника жертвам УПА в польском городе Вроцлав.