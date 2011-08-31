Дочери Тимошенко стало плохо в суде

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Дочь екс-премьер-министра Юлии Тимошенко - Евгения Карр, которая является ее защитником в Печерском райсуде, обратилась к врачам. Об этом заявила Тимошенко после технического перерыва в заседании суда, сообщает УНИАН.

«У нее (Карр) переутомление. Она поехала в больницу», - отметила Тимошенко.

«Но мы не затягиваем процесс и рассматриваем его без Евгении Карр», - добавила она.

В среду утром дочь Тимошенко присутствовала на заседании суда.

Суд по делу Тимошенко проходит почти каждый день с 9.30-10 до 18-19.

Напомним, адвокат Тимошенко – Юрий Сухов заявил, что приговор экс-премьер может быть объявлен уже на следующей неделе. Однако, заявил адвокат, защита имеет такое количество ходатайств перед судом, что их рассмотрение и удовлетворение может растянуть процесс еще на несколько месяцев.