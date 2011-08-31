Неизвестные разгромили офис Донецкого обкома КПУ (ФОТО)

Разбойное нападение на Донецкий обком Компартии Украины совершено ночью с 30 на 31 августа, - сообщает пресс-служба партийного обкома.

«Преступники, вскрыв дверь, разгромили офисные помещения, нанеся значительный материальный ущерб, разрисовали двери свастикой. Донецкий областной комитет КПУ предполагает, что действия преступников носят откровенно политический характер с целью запугать коммунистов Донецкой области, которые активно борются за защиту социальных прав трудящихся, пенсионеров, против искажения советской истории», - говорится в сообщении.

«Мы обращаемся к правоохранительным органам с требованием незамедлительно найти и покарать виновных», - говорится в сообщении.

На данный момент их сотрудников офиса КПУ опрашивает милиция. Материальный ущерб в партии пока не подсчитывали.

«Ущерб пока не считали. Но не вскрыт только бухгалтерский сейф, все остальные вскрыты», - сказали в пресс-службе.

Как сообщила «ОстроВу» руководитель ОСО Донецкого горуправления МВД Ольга Почкалова, на месте происшествия работает оперативная группа. «Вскрыты кабинеты и сейфы. Об этом сообщила в милицию секретарь обкома, которая утром пришла на работу», - сказала она.

Как сообщал Главред ранее, в Донецке состоялся международный форум «Возрожденный Союз – путь к спасению братских народов!». В мероприятиях приняли участие лидер КПУ Петр Симоненко и глава КПРФ Геннадий Зюганов, предложивший восстановить СССР.

фото: ostro.org