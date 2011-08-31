Ходорковского наказали за пачку сигарет

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Администрация карельской колонии, где отбывает наказание бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, наложила на него два взыскания. Об этом сообщается на сайте пресс-центра Ходорковского и его партнера по бизнесу Платона Лебедева, информирует Лента.ru

Первое взыскание, как говорится в сообщении, «на языке администрации колонии» называется «незаконным отчуждением предметов в пользу других осужденных». Речь идет о том, что Ходорковский поделился сигаретами с заключенным.

Кроме того, администрация обвинила бывшего главу ЮКОСа в «недобросовестным отношением к труду» и в «нахождении в неположенном месте без разрешения». В сообщении указывается, что Ходорковский пришел в кабинет мастера, чтобы доложить, что не может выполнить задание в отсутствие сварщика. Поскольку мастера на месте не оказалось, заключенный решил дождаться его, за что и был наказан.

Защита бывшего главы ЮКОСа опасается, что взыскания могут стать причиной отказа в УДО. В 2008 год ему отказали в условно-досрочном освобождении по схожим основаниям.

Михаил Ходорковский обратился с просьбой об условно-досрочном освобождении еще в мае 2011 года сразу после приговора суда, назначившего им с Лебедевым по 13 лет колонии за экономические преступления. Поскольку срок суммировался с предыдущим (в 2005 году Ходорковский и Лебедев уже были приговорены к восьмилетним срокам), к середине 2011 года они уже отбыли половину наказания. Лебедев также обратился с просьбой об УДО.

Московский суд не успел рассмотреть ходатайства заключенных, поскольку их этапировали в колонии. В результате заявление Ходорковского отправили в Сегежу, а заявление Лебедева - в Вельск. 27 июля Вельский районный суд отказал Лебедеву в УДО из-за того, что тот потерял тюремную робу. Когда будет рассмотрено ходатайство Ходорковского, пока неизвестно.

Между тем адвокаты пожаловались в Мосгорсуд на бездействие Хамовнического районного суда Москвы, который в течение месяца не предоставил в вышестоящую инстанцию приговор Ходорковскому и Лебедеву. Защита подала надзорную жалобу на приговор месяц назад, однако Мосгорсуд не может рассмотреть ее пока не получит текст самого приговора.