Киреев дочитал дело Тимошенко

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Судья Печерского райсуда Киева Родион Киреев закончил зачитывать материалы дела Юлии Тимошенко. Так, около 12:30 среды он закончил зачитывать последний, 23-й том дела, сообщает «Украинская правда».

После этого Киреев начал зачитывать документы, которые присоединяются к делу в качестве доказательств.

Ранее судья обещал рассмотреть все ходатайства защитников Тимошенко по окончании объявления материалов дела. Сейчас защитники подали ходатайство по поводу допроса свидетелей и присоединения к материалам дела дополнительных документов.

После этого, согласно УПК, должно состояться выступление Тимошенко и ее допрос со стороны прокуроров и защиты.

Последней стадией рассмотрения дела должны стать дебаты сторон. Конечному вердикту суда должно предшествовать последнее слово Тимошенко.

Однако руководитель защиты Тимошенко Сергей Власенко утверждает, что учитывая количество ходатайств, а также количество документов, которые необходимо истребовать, до конца рассмотрения дела «осталось еще очень много времени».

В судебном заседании объявлен перерыв до 14.15.

Как сообщал Главред ранее, адвокат Тимошенко – Юрий Сухов заявил, что приговор экс-премьер может быть объявлен уже на следующей неделе. Однако, заявил адвокат, защита имеет такое количество ходатайств перед судом, что их рассмотрение и удовлетворение может растянуть процесс еще на несколько месяцев.