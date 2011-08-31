Левочкин заявил об отставке Табачника

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В структуре Кабинета министров Украины ожидаются глубокие структурные изменения. В частности будет уволен Министр науки и образования Дмитрий Табачник.

Об этом заявил глава Администрации Президента Сергей Левочкин на встрече с представителями СМИ, сообщает УНИАН.

«Будет много изменений в структуре Кабинета министров», – сказал глава АП. По его словам ожидаются кадровые изменения в ключевых министерствах.

«Основные факторы при кадровых изменениях – профессионализм и результативность», – сказал он.

На вопрос, будет ли освобожден министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник, Левочкин ответил: «Несомненно, да».

Руководитель АП также не исключает возможности смены некоторых губернаторов областей.

В то же время, возможность освобождения от должности премьер-министра Николая Азарова Левочкин комментировать отказался.

Напомним, ранее Главред писал, что в Днепропетровске, Дмитрий Табачник в рамках областной августовской конференции педработников области оговорился: сравнивая развитие образования в Украине и России, идентифицировал себя с Россией.

«По результатам исследования, оглашенного на Всемирном Экономическом Форуме в Давосе Украина находится на 56-м месте, а мы – на 57-м» – заявил министр, под «мы» подразумевая Россию.