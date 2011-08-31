Адвокат: Кучма не причастен к убийству Гонгадзе

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Защита экс-президента Украины Леонида Кучмы считает клеветой заявление главного обвиняемого в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе экс-генерала МВД Алексея Пукача о том, что заказчиком убийства выступил Кучма и ряд других высокопоставленных чиновников, сообщает «Сегодня».

Как рассказал адвокат Кучмы Виктор Петруненко, Пукачу угрожает пожизненное заключение, поэтому его громкие заявления являются способом защиты. «Он может выдвигать любые версии», - добавил адвокат.

Он также сообщил, что защита экс-президента не намерена принимать какие-то дополнительные меры в связи с обвинениями Пукача в адрес Кучмы, поскольку экс-генералу МВД уже выдвинуто обвинение в убийстве и над ним уже идет суд.

Более того, защита Кучмы заявляет о веских доказательствах непричастности своего подзащитного к убийству журналиста Георгия Гонгадзе и рассчитывает, что уголовное дело против бывшего главы государства будет закрыто на стадии досудебного следствия.

Петруненко отметил, что в настоящее время с материалами уголовного дела против Кучмы знакомится сторона потерпевших.

«В ближайшее время с материалами дела начнем ознакамливаться мы, и мы надеемся, что дело будет закрыто еще на стадии досудебного следствия», - сказал адвокат.

Как сообщал Главред ранее, бывший начальник Департамента разведки и внешнего наблюдения МВД Украины Алексей Пукач вчера, 30 августа, в суде подтвердил свои показания о заказчиках убийства Георгия Гонгадзе. Об этом после судебного заседания (процесс, как сообщалось, проходит в закрытом режиме) сообщила журналистам адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко.

«Он называет те фамилии, которые он называл раньше. Называет фамилии Кучмы, Кравченко, Литвина, Джиги, но назвать эти фамилии мало – нужно честно описывать обстоятельства, потому что только честно описанные обстоятельства могут быть подтверждены в ходе судебного следствия», - сказала адвокат.