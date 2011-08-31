Губернатором Санкт-Петербурга стал Георгий Полтавченко

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Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило предложенную президентом РФ Дмитрием Медведевым кандидатуру Георгия Полтавченко на пост губернатора города.

За кандидатуру полпреда президента в ЦФО, временно исполняющего обязанности губернатора «северной столицы» Полтавченко проголосовали 37 депутатов, воздержались пятеро, голосовавших против не было, сообщает РИА Новости.

Напомним, как ранее писал Главред, руководившая городом восемь лет Валентина Матвиенко , в июне приняла предложение возглавить Совет Федерации. Чтобы стать сенатором, ей сначала нужно было избраться депутатом. После того как Матвиенко 21 августа одержала победу на муниципальных выборах в Петербурге, она направила главе государства Дмитрию Медведеву заявление об отставке. Президент отставку принял, назначив Полтавченко исполняющим обязанности губернатора губернатора.

фото: rg.ru