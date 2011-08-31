Пукач зарабатывает на больший срок

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Экс-генерал Алексей Пукач своим поведением в суде способствует увеличению наказания. Об этом заявила адвокат вдовы Георгия Гонгадзе Мирославы Валентина Теличенко, сообщает «Украинская правда».

«Заседание началось с того, что государственное обвинение задает вопрос Пукачу относительно обстоятельств совершения преступления. Пукач дальше продолжает то же, что было на прошлом заседании: отвечает многословно, но рассказывает не о том, и, наверное, надеется, что мы устанем и потеряем возможность задавать конкретные вопросы», - сказала она.

«Он пытается произвести впечатление, что он не владеет законодательством, несмотря на то, что он имеет диплом о высшем образовании как юрист», - добавила она.

«Думаю, он просто не осознает, что такое поведение не работает в его пользу, а только способствует увеличению наказания, которое будет определять в будущем суд», - отметила Теличенко.

Она также добавила, что показания Пукача надо будет сравнивать с показаниями других свидетелей по делу и с документами, поскольку есть часть свидетельств, которым она не доверяет.

Как сообщал Главред ранее, по словам Теличенко, во время досудебного следствия органы прокуратуры не проверяли должным образом показания Пукача.