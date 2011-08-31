Повстанцы сообщили, что третий сын Каддафи готов сдаться

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Представитель отделения Национального переходного совета Ливии в Триполи Абдельхаким Бельхадж сообщил в среду в интервью межарабскому телеканалу Al Jazeera о том, что третий сын ливийского лидера Муамара Каддафи Саади готов сдаться.

По словам Бельхаджа, Саади Каддафи позвонил ему и обсудил возможность сдачи.

Между тем, имя второго сына ливийского лидера Саифа аль-Ислама может быть занесено в списки лиц, наиболее разыскиваемых Международным уголовным судом, в которых числятся люди, совершившие военные преступления.

Судебному преследованию может подвергнуться и еще один сын Каддафи – Хамис, поскольку он командовал армейской бригадой, причастной к совершению ряда преступлений.

Как ранее писал Главред, в Ливии идут поиски Муаммара Каддафи и членов его семьи, однако его местонаходждение до сих пор не известно.