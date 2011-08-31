Ученые не нашли в действиях Тимошенко состава преступления — адвокат

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Отечественные ученые на основе анализа материалов уголовного дела, возбужденного против экс-премьера Юлии Тимошенко, сделали выводы, что в ее действиях отсутствует состав преступления. Об этом сообщил адвокат Тимошенко Юрий Сухов во время перерыва в судебном заседании, сообщает ГолосUA.

Он продемонстрировал представителям СМИ научно-консультационный вывод относительно постановления о привлечении Тимошенко в качестве обвиняемой от заведующего кафедрой уголовного права и криминологии Национального университета им. Шевченко профессора Петра Андрушко. В этом выводе, по его словам, отмечается: «Анализ материалов дела, как они изложены в обвинительном заключении, дает основания для вывода, что в действиях Тимошенко отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 365».

Как отметил адвокат, в этом заключении подчеркивается, что Тимошенко, будучи на должности премьера, имела право выдавать соответствующие газовые директивы и действовала в рамках действующего законодательства. При этом, добавил Сухов, никаких нарушений закона, которые могут быть оценены в рамках уголовного законодательства, она не допустила.

По словам адвоката, этот вывод будет добавлен к материалам дела, «поскольку это мнение специалиста высочайшего уровня в Украине». В свою очередь второй адвокат Тимошенко Николай Сирый отметил, что защита располагает еще одним выводом от экспертной группы «Альтернатива». Этот вывод также сделан экспертами по материалам дела и в нем также отмечается, что никаких нарушений действующего законодательства при заключении газовых контрактов не было и никакого экономического вреда нет.

Как сообщал Главред ранее, замдиректора Института государства и права им. Корецкого Владимир Нагребельный поддержал Тимошенко, заявив, что Министерство топлива и энергетики в соответствии с регламентом Кабинета министров входит в его состав и премьер-министр имеет право давать ему поручения, указания и т.д. А на вопрос Тимошенко, должна ли она отвечать «за последствия переговоров и действий», ответил: «Во всем мире за это наступает лишь конституционная правовая, то есть политическая ответственность. Иногда она даже хуже, чем уголовная».

фото: byut.com.ua