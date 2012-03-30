Партия Тимошенко собралась на баррикады. Фоторепортаж

В пятницу, 30 марта, в столичном Доме учителя прошел экстренный съезд партии «Батькивщина». В отсутствие лидера партии Юлии Тимошенко съезд вел ее «правая рука» Александр Турчинов.

На съезде, кроме полутора сотен делегатов, присутствовали гости – лидер фракции НУ-НС в Верховной Раде Николай Мартыненко, народный депутат фракции НУ-НС Вячеслав Кириленко, лидер Фронта змин Арсений Яценюк.

Первый раз без Тимошенко: как соратники будут добывать Юле волю: РЕПОРТАЖ СО СЪЕЗДА БАТЬКИВЩИНЫ

Юлия Тимошенко в своем письме к съезду призвала однопартийцев объединиться с другими оппозиционными партиями для победы на парламентских выборах. «Единый список… - единая победа», - озвучил призыв лидера Александр Турчинов. «Власть боится единой оппозиции», - подчеркнула в своем письме Тимошенко.

Юлия Тимошенко считает необходимым ввести «сверхжесткий мораторий» на взаимную критику и не давать власти оснований обвинять оппозицию в раздоре, а также …убрать кавычки из названия партии. «Батькивщина без кавычек», - написала Тимошенко.

Лидер Фронта змин Арсений Яценюк в свою очередь призвал присутствующих избавиться от «родового проклятия оппозиции – неспособности объединяться».

Участники съезда постановили до 10 апреля сформировать единый список на парламентских выборах. А Александр Турчинов в своём заключительном слове пообещал заявил присутствующим в ближайшее время «встретиться на баррикадах»…



