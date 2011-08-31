Правительство Крыма продолжит дело Джарты

Команда Совета министров Крыма продолжит реализацию всех намеченных планов и задач, определённых Василием Джарты. Об этом заявил первый замглавы крымского правительства Павел Бурлаков в ходе брифинга после заседания Совмина, передает Главное управление информационной политики Совета министров АРК.



«Крымская команда, состоящая из членов правительства, депутатского корпуса автономии, мэров городов и райгосадминистраций, продолжает осуществление всех обозначенных целей, поставленных перед нами», – отметил Бурлаков.



Первый вице-премьер акцентировал внимание на том, что независимо от кадрового решения, принятого президентом Украины в отношении назначения нового премьера Крыма, во всех поставленных задачах будет преемственность дел и начинаний Василия Джарты.



Как сообщал Главред ранее, новым главой крымского правительства может быть назначен глава Верховного Совета Крыма Владимир Константинов, который был вызван для разговора в Киев. И в тоже время новым спикером крымского парламента уже в сентябре может быть избран «регионал» Григорий Иоффе.