Пьяный депутат-литвиновец убил двух человек (ФОТО)

В Кировограде депутат Компанеевского райсовета от Блока Литвина Виктор Якименко стал виновником аварии, в результате которой погибли два человека, сообщает «Украинская правда».

ДТП произошло 20 августа в 20:25 по ул. 40 лет Победы. Депутат за рулем Scoda Octavia пересек двойную сплошную дорожной разметки, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Dacia Logan.

Столкновение оказалось смертоносным для двух пассажиров другого автомобиля, один из которых - 4-летний ребенок. Еще трое пассажиров получили телесные повреждения разной степени.

Пострадавших после аварии увезли в областную больницу.

«Поступило сразу четыре человека с ДТП: молодой парень лет до 30 имел избитое лицо, все в стекле, молодая женщина тоже до 30 лет с тяжелой черепно-мозговой травмой, вторая женщина - около 45-50 лет с тяжелыми ушибами, ее спас ремень безопасности», - сообщил хирург областной больницы Николай Есаулов.

По словам врача, водитель другой машины - мужчина лет 50-ти был совершенно без сознания. «Он настолько был пьян, что не ориентировался, где он, не мог даже своей фамилии назвать, поступил с легкими ушибами», - добавил Есаулов.

Причиной ДТП стало сильное алкогольное опьянение депутата Компанеевского райсовета Кировоградской области от блока Литвина Виктора Якименко.

Проведенная медэкспертиза показала, что содержание алкоголя в его крови составляло почти 2, 8 промилле, что в 14 раз превышает допустимую норму. К тому же, в автомобиле нетрезвого депутата были найдены бутылки из-под алкоголя, сообщают Новини Кіровоградщини.

Против виновного в ДТП депутата возбуждено уголовное дело согласно п.3 ст. 286 п. УКУ, который трактуется как «деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они повлекли гибель нескольких лиц». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО и отказывается признать свою вину и отрицает, что вел машину в нетрезвом состоянии.

фото: novosti.kr.ua, regionews.com.ua