МакКейн и глава ЕНП призывают освободить Тимошенко под залог

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Американский сенатор Джон МакКейн и президент Европейской народной партии (ЕНП) Вилфрид Мартенс призывают освободить экс-премьера Украины Юлию Тимошенко под залог.

«Мы призываем власти освободить под залог Юлию Тимошенко. Мы ожидаем, что условия ее освобождения под залог будут соответствовать стандартам Европейского Союза, с которым Украина хочет ассоциироваться. Мы призываем власти разрешить Тимошенко отстаивать свои конституционные права быть обследованной врачом по своему выбору», – говорится в заявлении политиков, переданном в среду в Брюсселе агентству Интерфакс-Украина.

Известные политики напомнили, что недавно Украина отметила 20-тилетие своей независимости. «Все эти годы украинский народ тяжело работал над укреплением демократических свобод и для того, чтобы поставить страну на якорь евро-атлантических структур. Например, членство Украины и нынешнее председательство в Совете Европы – общеевропейской организации, которая продвигает права человека, демократическое развитие и верховенство права – это великое достижение украинской нации», – подчеркнули они.

Вместе с тем, политики заявляют о том, что являются «свидетелями определенного вида практики украинских властей, которая напоминает о правилах, существовавших в прошлом, еще до независимости». «Текущий судебный процесс над Тимошенко и судебная практика, используемая в этом процессе, все чаще рассматривается как избирательное преследование членов оппозиции в Украине», – утверждают Джон Маккейн и Вилфрид Мартенс.

Напомним, как сообщал Главред, ранее опубликованные обращения и заявления американских и европейских политиков не оказали желаемого ими влияния на ход судебного процесса над экс-премьером Украины. В частности, председатель Совета судей общих судов Павел Гвоздик заявил, что подобные заявления не имеют никакого международно-правового значения.

«Указанные заявления носят декларативный характер и является ничем иным, как размышлениями отдельных политиков, которые по своей сути не имеют никакого международно-правового значения», – подчеркнул он. Вместе с тем он добавил, что заявление правительства США, в котором ставится вопрос о пересмотре решения об аресте Тимошенко и требуется немедленно ее освободить, является средством воздействия на вопрос внутренней политики суверенного государства Украина.