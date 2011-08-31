На Донетчине дома местной знати забросали "коктейлями Молотова"

{1-}

В городе Часов Яр Донецкой области, в ночь на 23 августа неизвестные пытались поджечь три жилых дома и административное здание.

Об этом сообщает "Остров".

По неофициальной информации, обстрелу «коктейлем Молотова» подверглись особняки и офисы, имеющие отношение к представителям местной власти.

Так, по словам источника издания, неизвестные пытались сжечь дома бывшего мэра города Владимира Гирчака, генерального директора Часовярского огнеупорного комбината Константина Третьякова, владельца городской дискотеки «Шарк» Александра Сорокина и генерального директора ООО «Часовоярский ремонтный завод» Алексея Плосухина.

Кроме того, была предпринята попытка поджечь административное здание Часовяроского огнеупорного комбината.

Факт попытки серийного поджога жилых и административных зданий подтвердил начальник Отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области Игорь Демин.

При этом в милиции отказались предоставлять официальную информацию о владельцах зданий, которые пытались сжечь.

«В период с 24 часов до часу ночи неизвестные совершили попытки поджечь три жилых дома и административное здание. Неизвестные лица бросили бутылки с жидкостью, которая возгоралась», - рассказал Демин.

Он сообщил, что ни одно из зданий не пострадало, лишь во дворе одного из них оплавился пластиковый контейнер.

По его словам, сейчас эксперты устанавливают химический состав зажигательной смеси, находившейся в бутылках.

Правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данным действиям.

«Разыскиваются лица, совершившие противоправные действия… Они будут найдены, не сомневайтесь», - пообещал Игорь Демин, отметив, что факты серийных поджогов в практике донецкой милиции встречаются крайне редко.

Как сообщал Главред, в ночь на 31 августа неизвестные совершили разбойное нападение на Донецкий обком Компартии Украины.

«Преступники, вскрыв дверь, разгромили офисные помещения, нанеся значительный материальный ущерб, разрисовали двери свастикой. Донецкий областной комитет КПУ предполагает, что действия преступников носят откровенно политический характер с целью запугать коммунистов Донецкой области», - заявили в Областном комитете КПУ.