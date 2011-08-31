Герман не возражает занять место Табачника

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Советник Президента Украины Анна Герман была бы не против занять должность Министра науки и образования, молодежи и спорта, если нынешний Министр Дмитрий Табачник будет уволен. Об этом она сообщила корреспонденту Багнета.

«Ну, я буду очень благодарна, если Президент позволит мне работать вместе с ним», – сказала она.

На вопрос о том, кто еще может занять пост Министра науки и образования, молодежи и спорта, Герман не ответила, посоветовав дождаться решения Президента.

«Я бы не бежала впереди паровоза. Давайте подождем решения главы государства, и будем отвечать на различные вопросы и задачи по мере их поступления», – сказала советник Януковича.

Как ранее сообщал Главред, глава АП Сергей Левочкин 31 августа заявил, что скоро в ключевых министерствах ожидаются кадровые изменения, в частности будет уволен Дмитрий Табачник.