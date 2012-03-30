Первый раз без Тимошенко: как соратники будут добывать Юле волю

XI съезд партии «Батькивщина» состоялся. 30 марта в Доме учителя на улице Владимирской собрались 148 делегатов от партийных организаций областного и районного уровней, народных депутатов от оппозиционных сил, гостей из политсил-единомышленников. Присутствовали на съезде Арсений Яценюк, Николай Мартыненко, Вячеслав Кириленко, Борис Тарасюк. Но впервые столь значимое для «Батькивщины» мероприятие состоялось без ее лидера, Юлии Тимошенко. Главный соратник, Александр Турчинов, обратил на это особое внимание: рассказал, как власть не пустила экс-премьера на съезд. Да и вообще, не присутствовала Юлия Владимировна только физически, имя ее звучало из уст каждого делегата, а призывом «Юле волю» заканчивались чуть не все выступления.

Открыл съезд тот же первый зампредседателя партии Турчинов. Начал он с обращения Тимошенко к однопартийцам, которое она передала на свободу из Качановской колонии. Главная мысль спича – призыв к объединению. «Власть не боится ни общественного мнения, ни Европы. Боится она только одного – объединения оппозиции. Оставьте критику друг друга до лучших времен. Те люди, которые собрались в Доме учителя, способны объединить страну».

Приветствия съезду направили лидеры Христианско-демократического союза Германии и Европейской народной партии. Президент ЕНП Вильфред Мартенс, кстати, выразил удовлетворение тем, что ценности и принципы их партии стали платформой «Батькивщины». Он считает, что в Украине нарушаются базовые права человека, в частности, право Юлии Тимошенко получать необходимую ей квалифицированную медицинскую помощь. Ввиду ухудшения политической ситуации в Украине он призывает к объединению демократических сил. «Вы сможете преодолеть вызовы, чтобы реализовать свои политические амбиции», - верит г-н Мартенс.

После приветствий последовало выступление Александра Турчинова. Первый заместитель лидера разложил по полочкам, почему надо срочно брать власть в свои руки. «В Украине уничтожены законность и верховенство права, - вещал он залу. – Мы не были готовы к такому правовому нигилизму». Обвинил он существующий режим и в провальной экономической политике: «Бюджет балансирует за счет грабежа пенсионеров, афганцев и чернобыльцев. Растет государственный долг». Причину политик видит в том, что «Украина стала самой коррумпированной страной Европы». Да и в целом, «имидж Украины провален, а Янукович торгует национальными интересами», - констатировал Турчинов. "Это смогло случиться по той причине, что в сознании наших граждан не смогли еще полностью укорениться достижения Помаранчевой революции", уверен он.

Фоторепортаж со съезда "Батькивщины" СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ

А еще председательствующий сказал, что видит только один мирный, конституционный путь смены нынешней власти. И это - победа сил объединенной оппозиции на парламентских, а потом и на президентских выборах. Чтобы не повторилась история «тушек», руководство партии решило более взвешенно и внимательно подходить к вопросам кадрового подбора. Однако Александр Валентинович считает, что «несмотря на то, что многие не устояли перед давлением и подкупом, костяк партии сохранился», и в целом в организации состоит 600 тысяч членов, на которых он и возлагает надежды, также как на своих коллег по оппозиции.

Первым из коллег выступил Арсений Яценюк. Он начал речь, обращаясь к лидеру «Батькивщины». Разумеется, Юлия Владимировна в эти минуты была мысленно вместе со своими соратниками, но этот жест был несколько театральным. Во всем остальном Арсений Петрович был логичен, а в критике существующего режима – беспощаден. Он заверил почтенное собрание в вечной преданности и обещал до 10 апреля создать единые списки.

Солидарны во мнениях с ним были и Вячеслав Кириленко с Борисом Тарасюком. Все говорили об объединении.

Всколыхнуло аудиторию обращение Юрия Луценко, зачитанное его братом Сергеем. В нем было объявлено об объединении возглавляемой находящимся в заключении экс-министром партии «Народная самооборона» с «Батькивщиной»: "Я так часто употребляю слово "вместе", что время сказать главное. Как лидер "Народной самообороны", я здесь и сейчас заявляю о присоединении к партии "Батькивщина". Верю, что путь объединения - это путь к победе. Имею в виду победу, прежде всего, не партийную, а победу здравого смысла. Победу правды, победу Украины и ее народа". В рядах объединенной партии он также видит "Фронт змін" и "УДАР".

Главным результатом работы съезда стала резолюция о создании единых избирательных списков от объединенной оппозиции. Сформированы они должны быть до конца апреля. Отдельно в документе шел пункт о том, чтобы обеспечить участие в парламентских выборах 2012 года Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. Из зала также поступило предложение обратиться к правительству Италии с целью опровергнуть обвинения, выдвигаемые Генпрокуратурой в адрес бывшего губернатора Харьковской области Арсена Авакова.

В самом начале съезда Александр Турчинов объявил, что это событие - просто обычный, рабочий момент партии и не носит чрезвычайного характера, как многие говорили ранее. Из рассмотренных вопросов можно поставить галочку только напротив решения о формировании единых списков от демократических сил. А вот как соратники собираются вызволять из заточения лидера объединенной оппозиции Юлию Владимировну Тимошенко - ни слова. То ли это какой-то тайный план, то ли плана и вовсе нет.

А еще не сказали они, с чем идут к избирателям. Критики существующего режима было много, но народ то еще помнит «оранжевую» власть, и нареканий на нее имеет немало. «Люди опять нам поверили», - вещал на съезде Арсений Яценюк. Не торопился бы так Арсений Петрович с выводами. Доверие надо заслуживать, а не декларировать.

фото: Владислав Мусиенко / Главред