В Крыму борьбу с коррупцией поведут из космоса

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Крымские власти намерены наладить сотрудничество с Национальным космическим агентством Украины (НКАУ) для борьбы с коррупцией.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил глава Республиканского комитета Крыма по транспорту и связи Николай Черевков, передает корреспондент РБК-Украина.

Чиновник отметил, что космические технологии позволят пресечь коррупцию в сельском хозяйстве. Аграрии, зная, что ведется наблюдение из космоса, не смогут дезинформировать власть о плохом урожае.

Кроме того, Черевков предложил использовать опыт Чехии, где за работой коммунальных служб по уборке мусора следят из космоса.

«Я был поражен: уборщик мусора знает, что к определенной мусорке он должен подъехать в определенное время... Мусор, который он собрал, должен привезти на свалку, а не выкидывать, где придется, как у нас. А за ним в это время следят из космоса, а потом сводка ложится на стол руководителю коммунального предприятия о проделанной работе того или иного работника», - пояснил чиновник.

По данным Черевкова, уже разработаны проекты по сотрудничеству с НКАУ.

Сейчас эти предложения изучают крымские министерства здравоохранения, ЖКХ, аграрной промышленности, земельном и экологическом комитетах.

Как сообщал Главред, ранее вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев поручил ленам правительства изучить перспективы введения в Украине системы государственного информационного обеспечения, где источниками информации станут статистические данные и система космического мониторинга, с помощью которого можно будет получить четкую и объективную картину состояния любого объекта на территории станы и динамики изменения ситуации на них.

Космический мониторинг может эффективно использоваться в сельском хозяйстве, охране окружающей природной среды, в лесном, водном и нефтегазовом хозяйствах, для управления транспортной инфраструктурой, муниципальным хозяйством или мониторинга чрезвычайных ситуаций.

фото: moryak.org