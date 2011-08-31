Каддафи отверг ультиматум повстанцев

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Полковник Муаммар Каддафи и его сторонники в Сирте отвергли ультиматум, выдвинутый силами Переходного национального совета Ливии. Им предлагали сдаться по окончании праздника Ураза-байрам, грозя в противном случае уничтожением.

Мнение Каддафи выразил его представитель Мусса Ибрагим, сообщает телеканал Sky News. По словам Ибрагима, ни одна уважающая себя нация не должна принимать ультиматумы со стороны «вооруженных банд». Аналогичное заявление последовало и из Сирта, однако в ПНС рассчитывают, что до субботы сторонники Каддафи еще передумают.

Между тем повстанцы продолжают утверждать, что скоро поймают ливийского правителя. К ним в плен попал бывший телохранитель сына Каддафи Хамиса. Охранник утверждал, что еще на прошлой неделе видел полковника в бункере Хамиса. По его словам, Каддафи после этого отправился не в Сирт, как думали многие, а в город Сабха, расположенный на юге страны в пустыне Сахара. Этот район по-прежнему не контролируется мятежниками.

Как ранее писал Главред, правительство Алжира, приютившее у себя нескольких членов семьи полковника, пообещало, что не будет принимать самого Каддафи и его сына Сеифа аль-Ислама, ордер на арест которых выдал Международный уголовный суд в Гааге.

фото: tehrantimes.com