Менее 20% украинцев проявляют общественную активность – опрос

Подавляющее большинство украинцев (82%) на сегодняшний день не принимают участия ни в каких объединениях/организациях граждан. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного донецкой компанией Research & Branding Group, которые приводи ZN.UA.

Из тех, кто проявляет такую активность, чаще всего упоминалось участие в деятельности профсоюзов (6%) и объединениях совладельцев многоквартирных домов (3%).

Кроме того, в пределах погрешности находятся следующие ответы: участие в общественных организациях (2%), клубах по интересам (2%), политических партиях (1%), благотворительных организациях (1%).

Опрос был проведен Research & Branding Group в период с 12-22 августа 2011 года.

Сбор информации проводился методом личного интервью в 24-х областях Украины и АР Крым. Респонденты отбирались по квотной выборке, репрезентирующей взрослое население страны по месту проживания (область), полу и возрасту. Объем выборочной совокупности составил 2075 человек. Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет 2,2%.