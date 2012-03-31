Ассоциация Украина-ЕС: Европа ближе не стала

Парафирование договора об Ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое состоялось 30 марта в Брюсселе, должно было стать первым шагом на пути нашей интеграции в европейские структуры. Но оно может оказаться и очередным свидетельством пробуксовки этого процесса.

«Сегодня главы переговорных делегаций Украины и Европейского Союза парафировали текст Соглашения об ассоциации, составной частью которого будут положения о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ЗСТ). В связи с этим главы переговорных групп по ЗСТ подтвердили достигнутые 22 декабря 2011 договоренности относительно содержания ЗСТ и обязались завершить правовую экспертизу текста, включая технические приложения и протоколы», - отрапортовала пресс-служба МИД Украины. Из чего эксперты сделали вывод, что окончательно часть текста, касающаяся свободной торговли с ЕС, подписями скреплена не была. В то же время в МИД заявили, что «нынешнее парафирование Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом является единственным и окончательным, после чего документ будут готовить к подписанию».

И это подписание может затянуться. По словам министра иностранных дел Константина Грищенко, Киев допускает вступление в силу отдельных положений Соглашения об ассоциации с ЕС до ратификации всего документа. «В краткосрочной перспективе, после вступления в силу документа или в результате применения его отдельных положений, уже перед ратификацией, что тоже является возможным, это будет выгодно и стороне Евросоюза», - уверен глава МИД.

А еще раньше в СМИ гуляла информация, что 30 марта, будет парафирована лишь политическая часть соглашения о зоне свободной торговли. Экономическая же – через несколько месяцев после окончательного завершения сверки юридических и лингвистических параметров текста.

Ещё до того, как главы делегаций поставили свои инициалы на страницах документа, много говорили, что Брюссель не станет этого делать, пока в тюрьме находятся Юлия Тимошенко и Юрий Луценко. Подтверждением такого тезиса стал практически безрезультатный саммит Украина-ЕС в декабре 2011 года. Тогда главы ЕС не согласились, что Украиной проделана большая работа в европейском направлении, но государство пока не соответствует высоким демократическим стандартам, и потому всё ещё находится в процессе выполнения своих обязательств.

В итоге аналитики оценили парафирование, как победу украинской дипломатии, но при этом политическая составляющая договора пока не согласована. И сам институт парафирования также стал проявлением этой тенденции. По мнению аналитика центра Брукингса, бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, ЕС сейчас сосредоточен на внутренних проблемах и будет только более внимательно смотреть, как Украина выполняет свою работу. «Киеву нужно понять, что никто не станет его тянуть в ЕС вопреки демократическим принципам. Ведь все понимают, что решение арестовать лидеров оппозиции было политически мотивированным», - рассказал дипломат «Главреду». Потому саммит в декабре и не был успешным.

Само парафирование текста делегатами от стран только означает, что сейчас текст уже подготовлен, но стороны не готовы подписать его и хотят вначале согласовать политические составляющие процесса. Сейчас Брюссель как бы говорит, что готов продолжить переговоры с Украиной, но при этом не будет поступаться своими принципами. Ведь после парафирования должно произойти подписание, а потом и ратификация этого договора. И тут многое будет зависеть уже не от дипломатов, а от развития событий внутри Украины.

Большинство экспертов считают, что два события в украинской политике станут очень важными для будущего продвижения Украины в ЕС. «Во-первых, это выборы осенью 2012 года, которые пройдут по смешанной избирательной системе. А она может привести к фальсификациям, как было раньше. А кроме того, это футбольный чемпионат Евро-2012», - заявила Надя Дьюк из National Endowment for Democracy. По её мнению, подписание и ратификация будет зависеть от прозрачности выборов и уровня проведения спортивного соревнования.

По оценкам отдельных аналитиков, подписание договора может состояться приблизительно в конце года, после выборов. Но только если политических заключённых освободят. По мнению Стивена Пайфера, если Киев решится освободить Луценко и Тимошенко, изменив законодательство, это будет самым достойным решением проблемы, так как никто не потеряет своего престижа. Хотя эксперт считает, что это вряд ли случится.

Наконец, процесс ратификации договора об Ассоциации может затянуться на много лет. Его должны одобрить парламенты всех стран Союза, и там существуют определённые сложности. Страны с развитой демократией, например, Бельгия или Ирландия, уже говорили, что не ратифицируют этот документ, пока ситуация с правами и свободами в Украине ухудшается. А 30 марта, об этом прямо заявила Германия. И чиновники центрального правительства из Брюсселя не могут повлиять на это решение. Кроме того, по словам Мэтью Рожански из Carnegie Endowment for International Peace, сейчас в ЕС хватает своих проблем, и потому у парламентов может не быть времени для Украины.

Западные эксперты также считают, что для ускорения ратификации этого соглашения Киев попробует сыграть на сближении с Москвой. «Украина часто применяла такой приём для того, чтобы заставить европейцев действовать более решительно. Начинала переговоры с Россией о членстве в разных союзах», - рассказал «Главреду» Игорь Любащенко из Polski Instytut Spraw Midzynarodowych. Хотя, по его мнению, сейчас, когда к власти возвращается Владимир Путин, это станет делать всё сложнее. Эксперт считает, что Украина должна сосредоточиться на внутренней модернизации и реформах, а уже потом верить в обещания ЕС о продвижении в эту структуру.

Парафирование соглашения об Ассоциации стало проявлением того, что ЕС всё ещё заинтересован в Украине и готов подождать. Но при этом затягиванием с подписанием документа Брюссель даёт понять, что всё будет зависеть от самой Украины.