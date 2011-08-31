Янукович начинает реформу местного самоуправления

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В ближайшее время в Украине начнется реформа местного самоуправления. Об этом Виктор Янукович заявил во время встречи с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций, передает пресс-служба главы государства.

«Наша цель – децентрализация власти, постепенная передача функций из центра в регионы... Некоторые функции в центре будут сокращаться и передаваться в регионы», – подчеркнул Президент.

Янукович подчеркнул, что реформа местного самоуправления должна оптимизировать систему государственного управления в регионах, повысить ее эффективность, убрать лишние уровни администрирования.

«При предоставлении государственных услуг вам не надо будет ждать разрешения или команды из центра. Это будет ваш уровень ответственности, и эти функции будут принадлежать вам, и вы будете их осуществлять», – пообещал Президент участникам встречи.

фото: president.gov.ua