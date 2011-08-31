В ливийской войне погибло 50 тысяч человек

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Ливийские повстанцы заявляют, что в ходе гражданской войны в стране погибло около 50.000 человек.

По словам одного из их лидеров повстанцев, полковника Хишама Бухагияра, только в Мисрате, за которую шли особо тяжелые бои, насчитывается 7.000 погибших (напомним, что население страны составляет 6,6 миллиона человек).

Председатель Национального переходного совета Ливии Мустафа Абдель Джалиль заявил, что если сторонники Каддафи не сложат орудия до конца праздника Ид эль-Фитр, войска начнут штурм родного города свергнутого диктатора и других пунктов, которые остаются под контролем его приспешников, сообщает News.ru.

Джалиль заявил, что НПС стремится избежать дальнейшего кровопролития. Он ведет переговоры с племенными старейшинами с тем, чтобы Сирт перешел под контроль повстанцев мирным путем. Он также призвал власти Алжира содействовать тому, чтобы бежавшие в эту страну родственники диктатора предстали перед судом.

Верные Каддафи войска продолжают удерживать расположенные на юго-западе страны города Бани-Валид и Сабха. По некоторым данным, в Бани-Валиде скрывается сын диктатора Сайф аль-Ислам Каддафи, который в последние годы был его ближайшим помощником.

Срок предоставленного повстанцами ультиматума истекает в субботу. Согласно поступающим из Ливии сообщениям, сторонники диктатора превратили Сирт в мощный укрепленный район, обстреливая наступающие войска НПС ракетами «Град» и «Скад». Тем не менее, представители повстанцев заявляют, что для них не составит труда взять город.

Лидеры повстанцев также отвергли предложение Организации Объединенных Наций направить в страну международных наблюдателей.

«Мы способны поддерживать порядок в стране и без иностранной помощи», - заявил Джалиль.

ООН разрешила Великобритании передать НПС 1,6 миллиарда долларов из арестованных средств, принадлежавших режиму Каддафи. Эти деньги будут направлены на предотвращение гуманитарной катастрофы в Ливии.

Как сообщал «Главред», полковник Муаммар Каддафи и его сторонники в Сирте отвергли ультиматум повстанцев.

Мнение Каддафи выразил его представитель Мусса Ибрагим. По его словам, ни одна уважающая себя нация не должна принимать ультиматумы со стороны «вооруженных банд».

фото: maginternational.org