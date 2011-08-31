В процессе по делу Пукача объявлен перерыв до 3 октября

Печерский районный суд продолжит рассмотрение дела в отношении экс-главы департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача 3 октября в 11:00. Участникам процесса предоставили время для ознакомления с новыми документами, присоединенными к делу.

Об этом сообщила адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко, отвечая на вопрос агентства Интерфакс-Украина о том, по какой причине был объявлен столь длительный перерыв. «Сегодня к материалам дела был присоединен приказ МВД, который имеет гриф секретности и нам дали это время для того, чтобы наконец-то все участники процесса имели возможность изучить этот приказ», – сообщила Теличенко.

Адвокат также в очередной раз возмутилась поведением Пукача при допросе. «Пукач своим поведением во время допроса сумел настроить против себя и гособвинение, и потерпевших, и их представителей, и даже суд, потому что все его ответы были фактически искусственными попытками заморочить голову участникам процесса и суду, а не были направлены на установление правды и реальных обстоятельств совершения преступления», – сказала она.

Теличенко убеждена, что такое поведение подсудимого во время допроса будет учитено при вынесении приговора.