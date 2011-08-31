Правительство Крыма возмущено "обезбашенными русскими туристами"

В правительстве Крыма возмущены поведением российских туристов, которые летом лихачат на дорогах полуострова.

Об этом сообщил глава комитета транспорта Крыма Николай Черевков, передает Портал Крымских новостей.

«Обезбашенных на дороге очень много. Я удивился, что очень много россиян просто летают здесь. Почему? Я ездил в Россию, у них висит табличка — максимум 90 километров в час двигаться, вы знаете, они там четко так и едут, соблюдают достаточно серьезно правила. А к нам приезжают и начинают отрываться. Меня это удивляет просто», — возмутился Черевков.

Чиновник высказал свое недовольство и в отношении работы крымских ГАИшников, которые, по его мнению, недостаточно внимания уделяют порядку на дорогах.

«На перекрестках летят на зеленый свет. Я лично был свидетелем в Симферополе таких ситуаций. Теперь же нужно смотреть, а нет ли дурака, летящего из-за угла на красный свет. Но это немыслимо, как так можно», — сказал Черевков.

«Я даже в сердцах звонил заместителю начальника ГАИ и спрашивал его, где они вообще есть. Почему на дорогах катастрофически мало патрулей и так далее. Потому что водители творят такое на дорогах», - возмутился чиновник.

По его словам, смертность на автодорогах по вине водителей автобусов снизилась. Так, если в прошлом году таких погибших было пять, то в этом лишь один. Однако число пострадавших увеличилось до 55.

Всего за три летних месяца в Крыму произошло 527 ДТП, в которых 76 человек погиб и 781 был травмирован.

Как сообщал Главред, в правительстве Крыма серьезно рассматривают возможность применения космических технологий в борьбе с коррупцией.

Сотрудничество с Национальным космическим агентством Украины (НКАУ) позволят пресечь коррупцию в сельском хозяйстве: аграрии, зная, что ведется наблюдение из космоса, не смогут дезинформировать власть о плохом урожае, заявил глава комитета транспорта Крыма Николай Черевков.