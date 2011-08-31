Участники митинга устроили на Банковой дымовую завесу (ФОТО, ВИДЕО)

Оппозиционные силы провели под стенами Администрации Президента на улице Банковой акцию против политических репрессий, в ходе которой в сторону АП была брошена дымовая шашка.

Акция проходила под флагами Украинской народной партии, Всеукраинского объединения «Свобода», Конгресса украинских националистов и других политических организаций. Также на акции присутствовали народные депутаты фракции «Наша Украина – Народная Самооборона», сообщает NewsUkraine.

Здание Администрации было оцеплено нарядом милиции.

В целом акция проходила спокойно. Выступали политические и общественные деятели, в частности Николай Коханивский из «Свободы» и Олександр Данилюк, представитель общественной организации «Спильна справа».

Участники акции демонстративно выставили перед кордоном милиции картонную урну с надписью «взрывоопасно». В коробке были замечены побитые яйца и венок – то, чего, по заявлению пикетчиков, «боится Президент».

На акции присутствовали народные депутаты фракции Наша Украина–Народная самооборона.

Всего в акции приняли участие около 50 человек. Акция, начавшаяся в 13:00, продолжалась около получаса, после чего ее участники начали расходиться. Внезапно неизвестно откуда была брошена дымовая шашка.

«Зрелище было потрясающее! Людей полностью заволокло черным дымом, загорелся прицепленный к заборчику плакат «Свободу патриотам!». Народ скандировал: «Ре-во-лю-ция!», «Свободу патриотам!» Менты мгновенно принесли огнетушитель, но он не понадобился – люди потушили баннер сами», – написала в своем блоге участница митинга Елена Белозерская.

Милиция задержала организаторов акции для составления административного протокола.

фото: bilozerska.livejournal.com