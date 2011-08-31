Экс-премьера Хорватии судят за коррупцию и превышение полномочий

Бывший премьер-министр Хорватии Иво Санадер предстал перед судом по обвинению в коррупции и превышении служебных полномочий в период с конца 1994 года по март 1995-го, когда он являлся заместителем министра иностранных дел, передает Lenta.ru.

Санадеру вменяется в вину получение взятки от австрийского банка Hypo Alpe Adria в размере 480 тысяч евро за лоббирование заключения кредитного договора между Хорватией и этим банком.

В заявлении прокуратуры говорится, что Санадер «в личных интересах воспользовался тяжелым положением своей страны», которая в тот момент находилась в состоянии гражданской войны.

Ранее, среди прочего, экс-министру предъявили обвинение в том, что он получил 10 миллионов евро от венгерского нефтяного концерна, позволив венграм приобрести контрольный пакет в хорватской государственной нефтяной компании. Венгерская сторона категорически отрицает эту информацию.

После отсоединения Хорватии от бывшей Югославии Санадер в течение пяти лет занимал пост главы правительства - с 2003-го по 2009 год. После этого экс-премьер внезапно пропал из поля зрения общественности и в 2010 году был арестован в Австрии на основании международного ордера, выданного хорватским судом.

Первоначально, когда австрийские власти решили экстрадировать Санадера, его адвокаты пытались опротестовать это решение. Однако затем политик решил, что ему лучше вернуться на родину, так как за процессом будут внимательно следить комиссары ЕС (Хорватия планирует вступить в Евросоюз в 2012 году), а следовательно суд будет достаточно объективным. Санадер заявил, что, представ перед судом, намерен опровергнуть всю ложь, которую успели сообщить о нем СМИ.

Экстрадиция бывшего хорватского премьера состоялась в конце июля 2011 года.