От субботы до субботы. Корейские страдания Януковича, камерная «Батькивщина», новая фишка Медведчука

После Чернобыльской катастрофы Украина занимает видное место в вопросах обеспечения ядерной безопасности. Виктор Янукович на саммите в Сеуле в очередной раз предложил использовать уникальный опыт ликвидации аварии на ЧАЭС в интересах всего мира. Свое прибытие в столицу Республики Корея украинский Президент предварил выполнением обещания двухлетней давности: запасы высокообогащенного урана покинули территорию нашей страны. Но использовать этот факт в качестве убойного аргумента при общении с Бараком Обамой Виктору Федоровичу не удалось: непродолжительный обмен мнениями не тянет на встречу двух мировых лидеров, обсуждавших судьбы человечества. Обаме, невольно продемонстрировавшему слабость в общении с Дмитрием Медведевым, сегодня, по правде говоря, не до Януковича. Сам украинский Президент воспользовался случаем, чтобы минимизировать общение с лидерами ЕС, понимая, что те снова напомнят ему о Юлии Тимошенко. Парафирование только политической части соглашения об ассоциации Украина – ЕС и сопровождавшие событие заявления европейских политиков свидетельствуют о том, что «фактор Тимошенко» в двусторонних отношениях остается немаловажным.

Партии «Батькивщина» пришлось собраться на съезд без своего лидера, ассоциирующегося с успехом избирательных кампаний. На этот раз в Доме учителя собрались полторы сотни делегатов вместо ставших привычными нескольких тысяч участников партийных форумов. Впрочем, это не помешало «бело-сердечной» политической силе позиционировать себя в качестве будущего места консолидации оппозиционных сил под аккомпанемент глашатайских упражнений Александра Турчинова и брызгавшего радикализмом Арсения Яценюка. Хотя присутствие лидера «Фронта змин» на съезде «Батькивщины» еще год назад воспринималось бы как недоразумение, сегодня Арсений Петрович настолько освоился, что «передал привет» Виталию Кличко. Яценюк подчеркнул, что те, кто не войдет в состав «объединенной оппозиции», будут поддерживать Януковича. Интересно, устоит ли конструкция объединенной оппозиции, если власть даст отмашку на уменьшение проходного барьера на парламентских выборах с пяти до трех процентов?

Еще один неожиданный, но проверенный союзник Тимошенко все активнее заявляет о себе в информационном пространстве страны. Речь о Викторе Медведчуке, теперь позиционирующем себя как организаторе движения «Украинский выбор». Виктор Владимирович после гроссмейстерской паузы возвращается в большую политику, обещая не баллотироваться на предстоящих парламентских выборах. Вместо этого бывший лидер СДПУ (о) обещает заняться построением гражданского общества в Украине. Медведчук подчеркнул, что Юлия Тимошенко незаслуженно отбывает наказание. Интересно отметить, что в его публичных высказываниях сквозят не только привычная неприязнь к Ющенко и благоговение перед путинской Россией, но и нескрываемое пренебрежение к действующей власти. Быть может, Виктор Владимирович готовится к выборам-2015, раз он стал столь активен?