Джига уверяет, что физически не мог быть причастным к убийству Гонгадзе

31 августа 2011, 19:50

Николай Джига отрицает свою причастность к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом он заявил сегодня, 31 августа, журналистам, передает УНИАН.

ПУКАЧ НАЗВАЛ ЗАКАЗЧИКОВ УБИЙСТВА ГОНГАДЗЕ

«Моя причастность к делу Гонгадзе заключается только в том, что я некоторое время занимался контролем над его расследованием и оперативно-розыскными мероприятиями на первой стадии, когда журналист исчез. Иной причастности к этому делу нет», - заявил Джига (бывший 1-й заместитель главы МВД, а ныне - губернатор Винницкой области - прим. ред.).

По его мнению, поведение экс-главы Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача желанием подсудимого избежать пожизненного заключения.

«То, что говорит сегодня Пукач – у него свободная линия поведения, и я думаю, что в этом есть его позиция – он, видимо, хочет придумать себе какую-то версию, чтобы выйти на свободу через определенное время, чтобы не было пожизненного заключения», - отмечает Джига.

«Уже сейчас известно, что он сам совершил это преступление, потому что он это признал, хотя до того, как его задержали, до того как начали допрашивать всех – никто и в том числе и я, не верил, что Пукач мог совершить такое преступление», - сказал чиновник.

Он также сообщил, что никогда не видел Владимира Литвина на территории Министерства внутренних дел.
«Относительно господина Литвина - то я никогда не видел его на территории министерства, и он вообще никогда не был в министерстве, тем более, в какое-то нерабочее время», - сказал Джига.

В отношении экс-президента Леонида Кучмы, Джига сказал, что у него не было с президентом личных контактов.

«С бывшим президентом государства Кучмой у меня никогда не было личных контактов, встреч «один на один» - были разговоры или в присутствии министра (Кравченко), когда это касалось назначений или каких-то поручений», - сообщил Джига.

Он вспомнил, что в тот день, когда исчез Гонгадзе, в авиакатастрофе погиб тогдашний первый замминистра внутренних дел Леонид Бородич. И в этот день Джига, по его словам, был в Виннице.

«Кстати, в то время, когда исчез Гонгадзе, это было 16 сентября 2000 года, в это время как раз погиб наш коллега Бородич Леонид Васильевич в авиакатастрофе, он летал на спортивном самолете - и это было в один день. Это известие меня застало в Виннице, где было совершено чудовищное преступление - взрыв в лифте, и я по поручению министра находился здесь (в Виннице), и только в понедельник я приехал в Киев на похороны Бородича», - напомнил губернатор.

«То есть, присутствовать после исчезновения или после убийства Гонгадзе при каком-то разговоре я физически не мог», - сообщил Джига.

Он не исключает, что это дело имеет политический подтекст.

«Адвокат Теличенко отстаивает интересы Мирославы Гонгадзе, с которой я несколько раз судился, выигрывал иски по различным вопросам. И я думаю, что это дело имеет политический подтекст, тем более что вот скоро начинается предвыборная кампания», - добавил Джига.

Как сообщал Главред, показания Пукача о причастности Николая Джиги к подготовке и организации расправы над Георгием Гонгадзе были даны, по неофициальным данным, еще в сентябре 2009 года. Джига наличие этих показаний Пукача опроверг.

«Он называет те фамилии (заказчиков преступления - прим. ред.), которые он называл раньше. Называет фамилии Кучмы, Кравченко, Литвина, Джиги, но назвать эти фамилии мало – нужно честно описывать обстоятельства, потому что только честно описанные обстоятельства могут быть подтверждены в ходе судебного следствия», - сказала адвокат Гонгадзе.

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