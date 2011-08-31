Суд удовлетворил заявление жены Черновецкого

Печерский районный суд Киева удовлетворил заявление жены мэра Киева Леонида Черновецкого - Алины Айвазовой, оставив ее иск о разводе без рассмотрения.

Соответствующее постановление сегодня огласила судья Галина Супрун, сообщает УНИАН.

На вопрос, будет ли обжаловать адвокат Черновецкого это решение суда, его представитель в суде Анатолий Свинцицкий отметил, что нет.

В то же время на вопрос, хочет ли сам Черновецкий развода, Свинцицкий ответил: «Он может инициировать свой иск о расторжени брака. Это его право».

Напомним, инициатором развода была жена Черновецкого. Ранее она называла причиной заявления о разводе желание поднять рейтинг мужа.

В частности, на вопрос, почему она подала на развод, Айвазова сказала: «Мне звонили и рассказывали, что у него есть молодая красивая женщина, с которой он ездит отдыхать. Но я восточная женщина, и я ревнивая… Я подала иск, чтобы привлечь внимание публики и поднять рейтинг своего мужа».

Как сообщал Главред, Черновецкий заявил, что уважает свою жену, но развод с ней считает неизбежным.

«То, что происходит сегодня в моей семье, точнее в отношениях между мной и моей женой, логически обязательно завершится разводом. Поскольку мы уже не живем вместе, как муж и жена, уже очень многие годы», - заявил мэр.

Он подтвердил свои ухаживания за Еленой Савчук и отношения с ней, но заверил, что это не имеет никакого отношения к разводу с женой.