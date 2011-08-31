Тягнибока вызвали на допрос в милицию

Лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока вызвали на допрос.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

«Вчера говорил с госпожой, которая работает вахтером в нашем доме. Рассказала, что приходил милиционер, хотел передать повестку на мое имя», - написал Тягнибок.

По его словам, милиционер очень кричал и ругался, «когда дама отказалась брать повестку и что-либо подписывать».

«Сидор Кизин, как адвокат, перезвонил следователю. Будем реагировать», - добавил политик.

Напомним, ранее на допросы после акций в День Независимости были вызваны координатор движения «Спільна справа» и активисты ВО «Свобода».

Позже вызвали депутатов Олеся Дония, Левка Лукьяненко, Вячеслава Кириленко и заместителя председателя «Батькивщины» Александра Турчинова.

Всего вызвано 18 депутатов, а также общественных активистов и простых митингующих.

Как сообщал Главред, сегодня, 31 августа на улице Банковой оппозиционные силы провели акцию против политических репрессий.

Во время мероприятия под стены Администрации Президента была брошена дымовая шашка.

Акция проходила под флагами Украинской народной партии, Всеукраинского объединения «Свобода», Конгресса украинских националистов и других политических организаций. Также на акции присутствовали народные депутаты фракции «Наша Украина – Народная Самооборона».