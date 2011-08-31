С 1 сентября в Украине подорожает телефонная связь

С 1 сентября абонплата за пользование фиксированным телефоном с повременной оплатой вырастет еще на 10%.

Повышение абонентской платы производится согласно решению Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС), передает УНИАН.

Согласно этому решению НКРС были определены новые тарифы, которые внедряются в два этапа: с 1 мая и с 1 сентября 2011 года. На первом этапе (с 1 мая) рост абонплаты составил до 25%.

Абонплата на втором этапе, с 1 сентября 2011 года, для абонентов с повременной оплатой будет повышена еще на 10%.

Для населения и бюджетных учреждений городов и райцентров она будет составлять 22 грн. 28 коп. Абонплата для абонентов без повременной оплаты не изменится.

Для абонентов сел и поселков – 11 грн. 84 коп. с повременной оплатой (для этих населенных пунктов также повысится абонплата и для абонентов с телефонами без повременной оплаты – до 13 грн. 52 коп.).

На 10% вырастет и абонплата для небюджетных организаций городов и райцентров и составит для телефонов с повременной оплатой – 32 грн. 10 коп.

Также на 10% вырастет новая абонплата за местную телефонную связь для небюджетных организаций сел и поселков городского типа, которая будет составлять 21 грн. 23 коп. без повременной оплаты и 18 грн. 60 коп. - с повременной.

При этом с сентября увеличится количество нетарифицированных минут – с 300 до 600.

По данным НКРС, «целью внесения изменений является приближение тарифов на услуги местной связи к уровню их себестоимости при условии сохранения доступности услуг для всех категорий пользователей».

Как ранее сообщала НКРС, на протяжении нескольких лет предоставление общедоступных телекоммуникационных услуг в депрессивных районах и сельской местности осуществлялось без механизма их компенсации и было для операторов телекоммуникаций крайне убыточным.