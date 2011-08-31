10 новшеств для школьников и студентов, введенных в 2011 году

31 августа 2011, 22:53

Правила, по которым предстоит учиться детям и молодежи, в 2011 году несколько году изменились.

Нововведения и эксперименты, которые проводит в этом году Минобразования, изменения в жизни школьников, будущих абитуриентов и студентов исследовала Комсомольская правда.

1. В 11 классах появится урок психологии

Министерство образования уже обнародовало программу курса «Психология» для 11-х классов. Курс рассчитан на 35 часов и состоит из семи разделов: «Психология познания и обучения», «Психология творчества», «Психология личности», «Эмоционально-чувственный мир человека», «Основы психологии общения», «Психология выбора профессий», «Основы делового и публичного общения». Знания в основном ученики должны получить о собственной личности. То есть лучше понять себя, свой потенциал, интересы и увлечения.

2. За прогулы школьников родители будут платить штрафы

Министр образования недавно высказался на тему прогулов: это крайне негативно влияет на качество школьного образования. А поскольку на детей сложно воздействовать словом, а наказывать рублем нельзя, то штрафовать будут родителей. Если ребенок без уважительной причины пропускает уроки, мама и папа будут платить штраф от 17 до 51 гривны. Практика будет набирать обороты, а начали штрафовать еще в прошлом году, причем за год раскошелились уже 2700 взрослых.

Для сравнения: в Бельгии штраф за первые прогулы - 125 евро, дальше - больше. В Великобритании и Испании для родителей, дети которых не ходят в школу, предусмотрено даже тюремное заключение или общественные работы. А в Германии наказывают не только родителей, но и старшеклассников.

3. Начнется переход на электронные учебники

В сентябре 2011 года планируется запустить на базе некоторых школ пилотный проект. Тестировать переход на электронные учебники будут на 7-классниках, эксперимент продлится несколько месяцев. Если проект пройдет успешно, то в 2012 году к нему присоединятся ученики 6-х и 8-х классов. Полная реализация проекта «Открытый мир» рассчитана на 5 лет.

4. Оценки по физкультуре собираются отменить

Нормативы на школьных уроках физкультуры станут более легкими, а оценки для младших школьников могут и вовсе отменить. Такую идею высказывает министр Дмитрий Табачник. Чиновник предложил, чтобы оценки на уроках физкультуры в школах отменили, а сами уроки стали скорее как «отдых в движении на свежем воздухе без учебной нагрузки". Оценка, по мнению министра, на таких занятиях не имеет большого значения.

Нововведение, вероятно, будет введено в этом году - Минобразования разработало и направило в Кабмин новый госстандарт для начальных школ, где предусмотрено больше часов физкультуры, но оценивать их будут не баллами, а присутствием ребенка.

Абитуриенты

5. Поступать можно будет и без медицинских справок

Это пообещал в своем блоге Михаил Бродский, правительственный уполномоченный по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности.

«После того как подняли вопрос отмены медсправок при поступлении в вуз, я позвонил Табачнику. Он согласился, что это действительно архаизм советского периода. Студент после поступления в институт может спокойно пройти медобследование в поликлинике», - рассказал Михаил Бродский. «Мы с министром образования договорились отменить подачу медсправки, что поможет сотням тысяч абитуриентов сэкономить по 180-200 гривен. Пишу письмо. Будем вносить в законодательство изменения».

6. Абитуриентам дадут всего пять дней на подачу оригиналов документов

Правила поступления в вуз хоть и обещали не трогать, все-таки изменят. Так, абитуриентам, которые будут подавать заявки в вуз через систему электронного поступления, в следующем году дадут только пять дней на подачу оригиналов документов.

Это озвучил министр Дмитрий Табачник и объяснил, что в этом году абитуриенты с высокими баллами, которые поступили на несколько специальностей, до последнего дня не приносили в выбранный вуз оригиналы и мешали поступать другим абитуриентам с хорошими баллами. Поэтому в Минобразования решили изменить правила.

7. Тест по русскому языку останется и в 2012 году

Несмотря на то что тестирование по русскому языку особой популярностью не пользовалось, его решили оставить и в следующем году. На тесты, напомним, явилось рекордно низкое количество зарегистрировавшихся - около 60 процентов. Дети разобрались, что сдавать русский нужно, только если поступаешь на русскую филологию.

В результате количество предметов, по которым можно написать тест, в 2012 году изменится. Сдавать можно будет: украинский язык и литературу, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), математику, историю Украины, географию, биологию, физику, химию, русский язык.

Студенты

8. Из-за Евро перенесут сессию, каникулы и экзамены

Расписание в новом учебном году изменится из-за Евро-2012. Наступление футбольного чемпионата почувствуют и те, кто будет переходить с курса на курс в вузе, и те, кто окончит школу и будет поступать в другое учебное заведение. Распоряжение «О некоторых вопросах завершения 2011/2012 учебного года…» уже одобрил Кабмин Украины.

В вузах Украины перенесут зимние сессии. Они будут проходить с 11-го до 31 января 2012 года. А летом студенты будут сдавать экзамены с 25 мая до 5 июня. Дипломы выпускники вузов получат до 5 июня. Тесты внешнего независимого оценивания тоже начнутся раньше, с 14 мая, и завершится ВНО до 7 июня 2012 года. А вузы по распоряжению правительства начнут принимать документы уже со 2 июля 2012-го.

Кстати, нынешние студенты и сами не останутся в стороне от Евро. Во-первых, многие из них мечтают стать волонтерами, во-вторых, студенты, которые изучают иностранные языки, готовятся подрабатывать гидами и переводчиками. А студенты-иностранцы из медицинских вузов будут помогать врачам во время всех мероприятий Евро.

9. Студентов начнут тестировать на профпригодность

Осенью в киевских вузах начнут тестировать студентов первых и вторых курсов на общую учебную компетенцию, чтобы выявить склонности студентов к той или иной области знаний, определить способности человека к обучению по тому или иному профилю. И сравнить соответственно, насколько это совпадает с направлениями, на которых они реально учатся.

В этом году тестировать будут студентов Киевского национального университета, Киево-Могилянской академии, Национального транспортного университета. Сам тест займет около трех часов. Результаты озвучат только в декабре 2012 года. Так поздно, потому что собираются еще и проанализировать их с итогами зимней и летней сессий. По тестам можно будет судить, какие знания студент усваивает лучше - гуманитарные, технические или другие. Специалисты Минобразования пообещали, что тестирование «на проф-пригодность», как назвали его студенты, не будет иметь никаких последствий для тех, кто окажется не слишком способным для избранной специальности.

10. В вузах появились новые специальности

В Житомире будут готовить специалистов по защите растений на базе Житомирского национального агроэкологического университета, пока - на заочной форме обучения.

Украинская государственная академия железнодорожного транспорта в Харькове с нового учебного года открывает специальность «Логистические системы на транспорте».

А МинЖКХ совместно с Министерством образования решили на базе шести вузов создать новую специальность – «Менеджер ОСМД (объединение совладельцев многоквартирных домов) и управляющей компании».

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